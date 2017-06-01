عاجل وهام للمغاربة: هذا ما قررته حكومة العثماني بخصوص أثمنة ''البوطا'' بعد رمضان ﻿

أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، استمرار دعم الحكومة لغاز البوتان للحفاظ على استقرار سعره الحالي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

شوف تيفي:

أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، استمرار دعم الحكومة لغاز البوتان للحفاظ على استقرار سعره الحالي، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها،يومه الجمعة، أن المقال الذي نشرته إحدى الصحف، بخصوص الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، والذي ورد فيه أن ''الحكومة فشلت في حماية المواطنين من المضاربات والاحتكار'' وأن ''قنينات الغاز سيصل ثمنها إلى 120 درهم قريبا''، تضمن ''افتراءات ومعطيات لا أساس لها من الصحة، من شأنها تغليط الرأي العام''.

وأكد المصدر أن الوزير ''لم يتطرق في الندوة الصحفية المذكورة، إلى إلغاء صندوق المقاصة كما نسب إليه ذلك، بل أكد على استمرار الحكومة في دعم غاز البوتان وكذا لمادتي السكر والدقيق ومواصلة صندوق المقاصة في أداء أدواره الاجتماعية في دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا''.





