عاجل: بعد ليلة 27.. شوفو أشنو لقاو داخل سمكة كبيرة بالقرب من ضريح سيدي عبد الرحمان بالبيضاء ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أنه تم العثور في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على سمكة كبيرة بمِياه شاطئ عين الذئاب داخلها سحر أسود.
وأفادت مصادرنا، أن العثور على السمكة قرب ضريح سيدي عبد الرحمان، خلف صدمة كبيرة لما تحتويه من صور و بقايا ملابس داخلية مدسوسة في فم السمكة و ذلك تزامنا مع العشر الأواخر من رمضان و التي يُقبل فيها بعض المشعوذين على السحر و الشعوذة.
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