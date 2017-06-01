عاجل: الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب توصي زبناءها-مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم ﻿

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها-مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم بمناسبة عيد الفطر.

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أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها-مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم بمناسبة عيد الفطر.

وتخبر الشركة الوطنية، في بلاغ بهذا الخصوص، بأن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة اليوم الجمعة 23 يونيو ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا ، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والثامنة ليلا يومه الثلاثاء 27 يونيو، الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة العيد.

وأضاف البلاغ أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب "ت وصي زبناءها من مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، وتشكرهم على حسن تفهمهم"، وتضع رهن إشارتهم، للمزيد من المعلومات، الرقم 5050 .





