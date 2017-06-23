بالصور.. بعد وفاة والده: متابعة المرتضى اعمراشن يتابع في حالة سراح ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، قرر يومه الجمعة، متابعة مرتضى أعمراشن في حالة سراح بعد وفاة والده ليلة الخميس الجمعة.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، قرر يومه الجمعة، متابعة مرتضى أعمراشن في حالة سراح بعد وفاة والده ليلة الخميس الجمعة.

وحسب أمر منح السراح الذي توصلت "شوف تيفي" به، فإن قاضي التحقيق،استجاب لطلب هيئة الدفاع عن أعمراشن، وذلك بعد الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك، والذي التمس خلاله منح الموقوف السراح مؤقتا مع إخضاعه لإحدى تدابير المراقبة القضائية، وتقييده بالبند رقم ثمانية من المادة 161من قانون المسطرة الجنائية.



وأكد مصدر "شوف تيفي" أن مرتضى أعمراشن المتابع بتهم تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي، يوجد في هذه اللحظات بمنزل أسرته بالحسيمة، وسيحضر جنازة والده الذي سيوارى الثرى بعد صلاة الجمعة بأحد مقابر المدينة الريفية.