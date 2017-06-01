عاجل وبالفيديو.. انتحاري يفجر نفسه بالقرب من الحرم المكي+تفاصيل مروعة ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية قبل قليل من يومه الجمعة، أن القوات الأمنية السعودية، أنهت عملية الحصار، الذي فرضته منذ ليلة أمس الخميس، على إرهابيين مطلوبين في أحد المباني السكنية شرق حي العسيلة

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية قبل قليل من يومه الجمعة، أن القوات الأمنية السعودية، أنهت عملية الحصار، الذي فرضته منذ ليلة أمس الخميس، على إرهابيين مطلوبين في أحد المباني السكنية شرق حي العسيلة بمدينة مكة، فجر أحدهم نفسه بحي يوجد بالقرب من الحرم المكي.



وأوضحت الوكالة الروسية أن الداخلية السعودية، أعلنت يومه الجمعة، مقتل إرهابيين وانتحار آخرين في عملية مداهمة بمكة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية السعودية، حاصرت عدداً من المطلوبين، بعد الاشتباه بتواجدهم في أحد المباني السكنية بالعسيلة.

وأكدت الوكالة نقلا عن وسائل إعلام سعودية أن مصادر أمنية، كشفت مقتل أحد الإرهابيين بعد تبادل إطلاق النار، فيما تم إلقاء القبض على باقي المطلوبين، مشيرة إلى أنه لم يتعرض أي من رجال الأمن المشاركين في العملية لأذى، فيما قالت مصادر أخرى إن انتحاريا ينتمي لإحدى التنظيمات الإرهابية، فجّر نفسه في حي أجياد بمكة الموجود بالقرب من الحرم المكي، بعدما حاصرته قوات الأمن السعودية.