عاجل: و عكس كل التوقعات..عيد الفطر بالمغرب في هذا التاريخ ﻿

عكس كل ما راج ، سيكون المغاربة على موعد يوم الأحد الموافق لـ25 يونيو2017 على موعد مع عيد الفطر و الذي يبقى حلوله رهين برؤية الهلال.

شوف تيفي:م غ

عكس كل ما راج ، سيكون المغاربة على موعد يوم الأحد الموافق لـ25 يونيو2017 على موعد مع عيد الفطر و الذي يبقى حلوله رهين برؤية الهلال.

و حسب الأستاذ رشيد سامي عن التوقعات الفلكية، في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" يومه الجمعة، من المحتمل جدا ،أن يصوم المغاربة 29 يوما لأن العين المجردة ستكون مستحيلة في سائر ربوع المملكة.

و عليه فإن المغاربة سيحتفلون بعيد الفطر يوم الأحد كباقي الدول العربية منها السعودية و مصر و تركيا.