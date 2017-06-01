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جهة الشرق حققت أفضل نسبة نجاح في امتحانات الباكالوريا على الصعيد الوطني

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 12:42 جهة الشرق حققت أفضل نسبة نجاح في امتحانات الباكالوريا على الصعيد الوطني | مجتمع
جهة الشرق حققت أفضل نسبة نجاح في امتحانات الباكالوريا على الصعيد الوطني
حققت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أفضل نسبة نجاح، على الصعيد الوطني، في امتحانات الباكالوريا (دورة يونيو 2017)، وفق ما أفاد به بلاغ للأكاديمية.

شوف تيفي:

 

حققت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أفضل نسبة نجاح، على الصعيد الوطني، في امتحانات الباكالوريا (دورة يونيو 2017)، وفق ما أفاد به بلاغ للأكاديمية.

وبلغ عدد الناجحين الممدرسين في امتحانات الباكالوريا (دورة يونيو 2017)، على مستوى جهة الشرق، 10 آلاف و843 تلميذا وتلميذة، بنسبة نجاح وصلت إلى 71ر56 في المائة مقابل 28ر50 في المائة وطنيا.

ومن أصل 10 آلاف و843 ناجحا، حصل 4668 تلميذا وتلميذة على ميزة، منهم 508 حصلوا على ميزة حسن جدا، و1327 على ميزة حسن، و2833 على ميزة مستحسن.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق احتلت، السنة الماضية، المرتبة الأولى وطنيا كذلك، في مجموع الدورتين (العادية والاستدراكية)، بنسبة نجاح بلغت 56ر67 في المائة.

وبلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز الامتحان الوطني للباكالوريا برسم دورة يونيو 2017، على مستوى جهة الشرق، ما مجموعه 26 ألف و626 مترشحة ومترشحا، من بينهم 6520 من الأحرار.


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