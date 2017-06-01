أحكام تتراوح بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 20 متهما توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب بسلا ﻿

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 20 متهما من بينهم قاصر، توبعوا في ملفات

"شوف تيفي"+"و م ع"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 20 متهما من بينهم قاصر، توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وقضت المحكمة في ملف توبع فيه ثلاثة متهمين بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وبثلاث سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، كما أدانت بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد من خمسة متهمين توبعوا في ملفين منفصلين ، وبسنتين حبسا نافذا لكل واحد من خمسة متهمين من بينهم قاصر ، وبست سنوات حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق أربعة متهمين بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهمة الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية .فيما قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إلى إليهم.

وكانت السلطات الأمنية قد تمكنت ما بين سنتي 2016 و2017 من إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين بعدد من المدن.

من جهة أخرى قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 6 و 20 يوليوز المقبل في خمسة ملفات منفصلة يتابع فيها 36 متهما من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب.