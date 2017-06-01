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عاجل..تسريب مطالب الدول المقاطعة لدولة قطر: من بينها إغلاق قناة الجزيرة

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 11:59 عاجل..تسريب مطالب الدول المقاطعة لدولة قطر: من بينها إغلاق قناة الجزيرة | دولي
عاجل..تسريب مطالب الدول المقاطعة لدولة قطر: من بينها إغلاق قناة الجزيرة
كشفت وسائل إعلام عربية قبل قليل من يومه الجمعة، أن الكويت سلمت قطر أمس الخميس قائمة بمطالب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر منها، للتراجع عن قرارها مقاطعتها دبلوماسيا.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية قبل قليل من يومه الجمعة، أن الكويت سلمت قطر أمس الخميس قائمة بمطالب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر منها، للتراجع عن قرارها مقاطعتها دبلوماسيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وثيقة المطالب التي تم تسريبها، تشير إلى أن أمام قطر 10 أيام لتلبية كل هذه المطالب التي بلغ عددها 13 مطلبا.

وأكدت ذات المصادر أن أبرز ما تضمنته قائمة المطالب جاء على الشكل التالي:

1ـ إغلاق قناة الجزيرة؛

2ـ قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران؛

3ـ إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة؛

4ـ قطع علاقات قطر بالإخوان المسلمين ومجموعات أخرى منها حزب الله وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش؛

5ـ امتناع قطر عن تجنيس مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطرد من سبق أن جنستهم، وذلك كجزء من التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول

6ـ تسليم قطر كل الأشخاص المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية

7ـ وقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة كيانا إرهابيا

8ـ تقديم قطر معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة، من مواطني الدول الأربع، الذين تلقوا دعما منها

9ـ دفع قطر لتعويض غير محدد للدول المتضررة بسببها

وذكرت هذه المصادر أن الوثيقة المسربة، تشير إلى أنه، بحال قبول قطر الامتثال، سيتم التدقيق في التزامها بهذه القائمة شهريا خلال السنة الأولى، ثم مرة كل فصل خلال السنة الثانية، ثم مرة سنويا خلال السنوات العشر التالية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قطر القائمة قطر السعودية تعاون عسكري السعودية الولايات المتحدة مصر

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