صادم وبالفيديو..رجال الأمن الخاص سلخو مريض وسط مستشفى محمد السادس بمراكش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر سيدة وهي تصرخ بطريقة هستيرية وإلى جانبها شاب مرمي على الأرض، موضحة أن رجال الأمن الخاص، قاموا بالاعتداء عليه داخل مستشفى

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر سيدة وهي تصرخ بطريقة هستيرية وإلى جانبها شاب مرمي على الأرض، موضحة أن رجال الأمن الخاص، قاموا بالاعتداء عليه داخل مستشفى محمد السادس بمراكش.

وأوضحت صاحبة الفيديو أن الشاب الذي ظهر مغميا عليه هو مريض تعرض للضرب من طرف رجال الأمن بالمستشفى المذكور، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أسرة الشاب تعرضت بدورها للتعنيف.

وطالب نشطاء فايسبوكيون مغاربة وزارة الصحة بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، داعين الأجهزة الأمنية بالدخول على الخط ووضع حد لـ "الحكرة" التي يتعرض لها المواطن البسيط بالمستشفيات العمومية.



