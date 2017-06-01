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عاجل: بعد وفاة والده..الناشط مرتضى اعمارشن يتلقى خبرا صادما داخل زنزانته

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 11:31 عاجل: بعد وفاة والده..الناشط مرتضى اعمارشن يتلقى خبرا صادما داخل زنزانته | مجتمع
عاجل: بعد وفاة والده..الناشط مرتضى اعمارشن يتلقى خبرا صادما داخل زنزانته
علمت '' شوف تيفي'' أن والدة الناشط المعتقل المرتضى اعمراشن، أصيبت بوعكة صحية بعد وفاة زوجها و اعتقال ابنها.

شوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" أن والدة الناشط المعتقل المرتضى اعمراشن، أصيبت بوعكة صحية بعد وفاة زوجها و اعتقال ابنها.

و قد تم نقل والدة الناشط في حالة صحية جد حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة بعدما دخلت في غيبوبة.

هذا و كان والد مرتضى،قد توفي يوم أمس الخميس بعد صراع مع مرض السكري بالحسيمة و يتواجد المرتضى اعمراشن في بالسجن المحلي بسلا، بعدما وجهت له تهمة التحريض والإشادة بتنظيم إرهابي


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الناشط مرتضى وفاة والد.

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