عاجل: بعد وفاة والده..الناشط مرتضى اعمارشن يتلقى خبرا صادما داخل زنزانته ﻿

شوف تيفي:
علمت " شوف تيفي" أن والدة الناشط المعتقل المرتضى اعمراشن، أصيبت بوعكة صحية بعد وفاة زوجها و اعتقال ابنها.
و قد تم نقل والدة الناشط في حالة صحية جد حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة بعدما دخلت في غيبوبة.
هذا و كان والد مرتضى،قد توفي يوم أمس الخميس بعد صراع مع مرض السكري بالحسيمة و يتواجد المرتضى اعمراشن في بالسجن المحلي بسلا، بعدما وجهت له تهمة التحريض والإشادة بتنظيم إرهابي
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