عاجل: بعد وفاة والده..الناشط مرتضى اعمارشن يتلقى خبرا صادما داخل زنزانته ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن والدة الناشط المعتقل المرتضى اعمراشن، أصيبت بوعكة صحية بعد وفاة زوجها و اعتقال ابنها.

شوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" أن والدة الناشط المعتقل المرتضى اعمراشن، أصيبت بوعكة صحية بعد وفاة زوجها و اعتقال ابنها.

و قد تم نقل والدة الناشط في حالة صحية جد حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة بعدما دخلت في غيبوبة.

هذا و كان والد مرتضى،قد توفي يوم أمس الخميس بعد صراع مع مرض السكري بالحسيمة و يتواجد المرتضى اعمراشن في بالسجن المحلي بسلا، بعدما وجهت له تهمة التحريض والإشادة بتنظيم إرهابي





