خطير وبالصور..إيقاف قاصرين داخل منزل بالعيون متلبسين بإعداد قنابل مولوتوف وبحوزتهم علم البوليساريو ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة العيون، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف خمسة أشخاص من بينهم قاصرين، داخل أحد المنازل وهم متلبسين بإعداد قنابل ''مولوتوف'' والتي يتم صناعتها من خلال البنزين وقنينات

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة العيون، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف خمسة أشخاص من بينهم قاصرين، داخل أحد المنازل وهم متلبسين بإعداد قنابل "مولوتوف" والتي يتم صناعتها من خلال البنزين وقنينات زجاجية وزيت المحركات وما يسمى بالجيكس، بالإضافة إلى العثور على علم جبهة البوليساريو.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من معيطات من مصدرها، فإن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا بعد أحداث الشغب التي شهدها محج محمد السادس بالعيون، بداية الأسبوع الجاري، ما مكنها من الوصول إلى الموقوفين الذين تم ضبطهم متلبسين بإعداد القنابل المذكورة.

وأوضح المصدر ذاته أن الموقوفين، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة لتعميق البحث معهم.