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هام للمغاربة..طقس جد حار اليوم الجمعة يصل إلى 47 درجة في هذه المناطق

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 10:29 هام للمغاربة..طقس جد حار اليوم الجمعة يصل إلى 47 درجة في هذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة..طقس جد حار اليوم الجمعة يصل إلى 47 درجة في هذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تظل الأجواء حارة إلى جد حارة مع هبوب رياح الشركي بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وسوس وسايس والشياضمة والسهول غرب الأطلس، وحارة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تظل الأجواء حارة إلى جد حارة مع هبوب رياح الشركي بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وسوس وسايس والشياضمة والسهول غرب الأطلس، وحارة نوعا ما إلى حارة بداخل السهول المحيطية وهضاب الفوسفاط ووالماس.

ويرتقب أن تتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل ومن المحتمل السهول الشمالية مصحوبة بكتل ضبابية محليا، مع تكون سحب كثيفة ومن المحتمل أن تكون غير مستقرة قد تعطي قطرات مطرية متفرقة أو زخات متفرقة بالأقاليم الجنوبية، فيما سيلاحظ خلال الزوال نمو سحب ركامية ما فوق مرتفعات الأطلس، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء غائمة جزئيا بالسواحل الوسطى، وصافية إلى قليلة السحب عموما بباقي جهات المملكة، مع زاوبع رملية جنوب الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقبلة الاتجاه في باقي أرجاء المملكة.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بمنطقة الشرق وشمال المملكة والسهول الأطلسية وبالقرب من السواحل، وما بين 23 و28 درجة بالسهول غرب الأطلس والشياضمة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 28 و33 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و47 درجة بالسهول الداخلية وداخل سوس والأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 36 و41 درجة بالغرب واللوكوس والشاوية وسايس وأودية ملوية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل الوسطى، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل الوسطى، وما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل المتوسطية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان بين طنجة والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحرارة السواحل الأقاليم الجنوبية مرتفعات الأطلس

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