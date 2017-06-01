عاجل.. هذا ما قرر وزير العدل في حق مرتضى اعمراشن بعد وفاة والده ﻿

قرر وزير العدل محمد أوجار منح رخصة خاصة للمعتقل مرتضى اعمراشن لحضور جنازة والده الذي وافته المنية أمس الخميس، بعد مرض عضال.

شوف تيفي

قرر وزير العدل محمد أوجار منح رخصة خاصة للمعتقل مرتضى اعمراشن لحضور جنازة والده الذي وافته المنية أمس الخميس، بعد مرض عضال.

وكشف مصدر جيد الاطلاع ل.''شوف تيفي'' أن مرتضى تم نقله بواسطة طائرة من الدار البيضاء في اتجاه الحسيمة لحضور جنازة والده اليوم الجمعة.

يشار إلى أن اعمراشن معتقل على خلفية أحداث الريف، حيث وجهت له اتهامات مازال التحقيق معه جاريا فيها.