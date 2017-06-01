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هذا ما قررته المحكمة بخصوص أفراد بعض من الجمهور الودادي

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 03:46 هذا ما قررته المحكمة بخصوص أفراد بعض من الجمهور الودادي | بوليتيك
هذا ما قررته المحكمة بخصوص أفراد بعض من الجمهور الودادي
أفرجت المحكمة عن مجموعة من المشجعين الوداديين، الذين تم اعتقالهم على خلفية الشغب الذي نشب في مقابلة الوداد البيضاوي والفتح الرباطي قبل أيام.

شوف تيفي

أفرجت المحكمة عن مجموعة من المشجعين الوداديين، الذين تم اعتقالهم على خلفية الشغب الذي نشب في مقابلة الوداد البيضاوي والفتح الرباطي قبل أيام.

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن المفرج عنهم وصل عددهم إلى 11 مشجع ودادي، حيث حكمت عليهم بشهر موقوف التنفيذ مع غرامة قدرها 500 درهم، في حين تم حبس مشجع واحد على خلفية الأحداث ذاتها.

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مباراة شغب الفتح الوداد

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