المصريين غادي يتسطاو.. الزمالك المصري يطرد ''بين سبورت'' في الجزائر مرة أخرى وها أشنو وقع ﻿

على خطى الحارس المصري الدولي عصام الحضري، وحسام البدري المدير الفني للأهلي المصري، امتنع مرة أخرى مسؤولو فريق الزمالك المصري من الإدلاء بتصريحات صحفية أمام ميكروفون قناة ''بين سبورت'' الناقلة

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على خطى الحارس المصري الدولي عصام الحضري، وحسام البدري المدير الفني للأهلي المصري، امتنع مرة أخرى مسؤولو فريق الزمالك المصري من الإدلاء بتصريحات صحفية أمام ميكروفون قناة ''بين سبورت'' الناقلة لأقوى المباريات.

ولم يجد المسؤولون سوى الهروب مرة أخرى من ميكروفون القناة المذكورة بعد قطع علاقات مصر مع قطر، تبعا للسعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي امتنع فيه حسام البدري من التحدث للقناة المذكورة بعد مقابلة الوداد والأهلي المصري الأربعاء الماضي، حيث انتزعت الوداد فوزا ثمينا بثنائية نظيفة، في قلب مركب محمد الخامس، فيما مني الزمالك بالهزيمة هدفين نظيفين أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار دوري أبطال افريقيا.