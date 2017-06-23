قبل الفطور.. أمن عين الشق يعتقل شاب وها أشنو لقاو عندو ﻿

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق قبل وقت الإفطار من مساء أمس الخميس، من إيقاف شخص كان يقوم بترويج مادة الشيرة على متن دراجة نارية، حيث تم توقيفه على مستوى شارع محمد السادس وشارع

شوف تيفي

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق قبل وقت الإفطار من مساء أمس الخميس، من إيقاف شخص كان يقوم بترويج مادة الشيرة على متن دراجة نارية، حيث تم توقيفه على مستوى شارع محمد السادس وشارع القدس، وبعد تفتيشه بعين المكان تم العثور بحوزته على عشرين قطعة من الشيرا وصفيحة أخرى من نفس المخدر تزن 100 غرام بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وعلمت ''شوف تيفي'' أن الموقوف عند تنقيطه تبين أن له سوابق في ترويج المخدرات والسرقة ويبلغ من العمر 28سنة.