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أخنوش يطرح ملف الريف والفوسفاط على طاولة المكتب السياسي للحزب وهذا ما تم الاتفاق عليه

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 02:48 أخنوش يطرح ملف الريف والفوسفاط على طاولة المكتب السياسي للحزب وهذا ما تم الاتفاق عليه | بوليتيك
أخنوش يطرح ملف الريف والفوسفاط على طاولة المكتب السياسي للحزب وهذا ما تم الاتفاق عليه
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، اجتماعا له اليوم الخميس، تدارس خلاله عددا من القضايا الوطنية وعلى رأسها ملف حجز السفينة المحملة بالفوسفاط المغربي،

شوف تيفي

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، اجتماعا له اليوم الخميس، تدارس خلاله عددا من القضايا الوطنية وعلى رأسها ملف حجز السفينة المحملة بالفوسفاط المغربي، والوضع القائم بمدينة الحسيمة ونقطا تنظيمية للحزب، حسب ما كشف عنه بلاغ للحزب.

وعبر حزب أخنوش عن شجبه للمناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية، واعتبر أن مزاعم المدعين في هذا الملف لا تستند على أي أساس قانوني، وأنها مجرد محاولات للالتفاف على المسلسل السياسي الذي يقوده مجلس الأمن الأممي.

إلى ذلك قرر حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أخذه علما بنتائج الزيارة التي قام بها وفد من قياديي الحزب للاطلاع على الأوضاع بإقليم الحسيمة والتواصل مع الساكنة، (قرر) الاستجابة لمطلب الساكنة الرامي إلى عدم الاعتماد على الشكايات المجهولة في تحريك الدعاوى عبر تكليف منظمة المحامين التجمعيين بدراسة وإعداد مقترح قانون، يقضي بعدم الاستناد إلى الشكايات المجهولة المصدر، خصوصا الشكايات الكيدية، وذلك في أفق طرحه على الأغلبية الحكومية.

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عزيزأخنوش بلاغ شكاية سياسة

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