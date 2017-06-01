غريب..دفاع اعمراشن لم يتقدم بطلب متابعته في حالة سراح وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع من وزارة العدل أنه لحد اللحظة لم يتقدم دفاع المعتقل مرتضى اعمراشن بأي طلب بخصوص متابعته بالسراح المؤقت.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع من وزارة العدل أنه لحد اللحظة لم يتقدم دفاع المعتقل مرتضى اعمراشن بأي طلب بخصوص متابعته بالسراح المؤقت.

ومازال مرتضى يقبع في قلب سجن الزاكي بسلا، بعد انتهاء فصول التحقيق الأولي معه، إلى حين الإعلان عن أولى الجلسات خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن والد المعتقل مرتضى قد وافته المنية أمس الخميس بعد معاناة مع المرض.