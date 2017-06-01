السيبة..عصابة مسلحة بالسيوف كتسرق الناس في الطوبيس بمدينة سلا..وهذه هي التفاصيل الخطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أفراد عصابة مسلحة بالسيوف، أقدمت خلال الأيام القليلة الماضية، بعمليات سطو داخل حافلة للنقل العمومي تحمل الرقم تسعة والتي تربط بين مدينتي سلا والرباط.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أفراد عصابة مسلحة بالسيوف، أقدمت خلال الأيام القليلة الماضية، بعمليات سطو داخل حافلة للنقل العمومي تحمل الرقم تسعة والتي تربط بين مدينتي سلا والرباط.

وأوضح المصدر ذاته أن أفراد هذه العصابة، يعمدون إلى إغلاق أبواب الحافلة، وسرقة جميع المتواجدين بها ومن بينهم السائق وذلك بعد تهديدهم وترويعهم بواسطة الأسلحة البيضاء.

وطالب المصدر ذاته المصالح الأمنية بالتدخل الفوري، لوضع حد لنشاط هذه العصابة الخطيرة التي تهدد حياة الأبرياء خلال شهر رمضان الأبرك.