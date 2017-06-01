مثير.. اعتقال نصاب ''كبير'' وها أشنو كايدير ﻿

اعتقلت مصالح الدرك الملكي أمس الخميس شخصا من ذوي السوابق في مجال النصب والاحتيال، والذي تمكن من النصب على مجموعة من المواطنين المغاربة، بإقليم مولاي يعقوب.

شوف تيفي

اعتقلت مصالح الدرك الملكي أمس الخميس شخصا من ذوي السوابق في مجال النصب والاحتيال، والذي تمكن من النصب على مجموعة من المواطنين المغاربة، بإقليم مولاي يعقوب.

وكشفت مصادر محلية أن الموقوف نصب على العشرات خصوصا من الجالية المغربية، ويوجد حاليا رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف نصب على ما يقارب 60 ضحية، أغلبهم من الجالية المغربية المقيمة في الخارج.