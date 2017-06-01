عاجل.. الموت يفجع اعمرشن وسط السجن ﻿

توفي أمس الخميس والد المعتقل مرتضى اعمرشا، بعد معاناة مع المرض.

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توفي أمس الخميس والد المعتقل مرتضى اعمرشن, بعد معاناة مع المرض.

وتأتي وفاة اعمرشن الأب في وقت يقبع فيه ابنه مرتضى داخل السجن من أجل التحقيق معه في مجموعة من الاتهامات، حيث جرى اعتقاله مؤخرا في مدينة الحسيمة.