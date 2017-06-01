زوبعة في الجزائر بعد هذا القرار ﻿

خلف تحذير الديبلوماسية الأمريكية لرعاياها بعدم السفر إلى الجزائر موجة من الجدل داخل بلاد بوتفليقة، وذلك بسبب إمكانية وقوع أعمال إرهابية واختطاف.

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خلف تحذير الديبلوماسية الأمريكية لرعاياها بعدم السفر إلى الجزائر موجة من الجدل داخل بلاد بوتفليقة، وذلك بسبب إمكانية وقوع أعمال إرهابية واختطاف.

وزاد من حدة المواقف تحذير الدبلوماسية الأمريكية لرعاياها العاملين في سفارتها بالجزائر وأسرهم، بعدم التوجه إلى مناطق القبايل فضلا عن مناطق الجنوب والشرق المحادية لتونس.

هذا وسبق للدبلوماسية الأمريكية أن حذرت رعاياها بعدم السفر إلى الجزائر شهر دجنبر من السنة الماضية، خصوصا في ظل عدم الاستقرار الذي يسود البلاد، كما أعلنت من قبل وكالات الأنباء الجزائرية.