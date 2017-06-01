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مثير..زوجة تامر حسني بسمة بوسيل تتلقى صفعة قوية من محكمة الجيزة وها بشحال حكمات عليها

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 01:57 مثير..زوجة تامر حسني بسمة بوسيل تتلقى صفعة قوية من محكمة الجيزة وها بشحال حكمات عليها | ثقافة و فنون
مثير..زوجة تامر حسني بسمة بوسيل تتلقى صفعة قوية من محكمة الجيزة وها بشحال حكمات عليها
أصبحت الفنانة السابقة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل مطالبة بأداء 4 ملايين جنيه، بعد حكم صدر عن محكمة الجيزة، حسب ما كشفت عنه مصادر مصرية.

شوف تيفي

أصبحت الفنانة السابقة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل مطالبة بأداء 4 ملايين جنيه، بعد حكم صدر عن محكمة الجيزة، حسب ما كشفت عنه مصادر مصرية.

وأصدرت المحكمة حكما قاسيا ضد مصممة الأزياء المغربية والفنانة السابقة بسمة بوسيل، زوجة النجم المصري تامر حسني، سيلزمها بسداد مبلغ مليون درهم مغربي، أي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري، لصالح مالك شركة ''العنود الطيب'' للإنتاج الفني، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة.

ويعود أساس الخلاف إلى تعاقد بوسيل على العمل مع الشركة، ولكنها لم تلتزم بالبنود التي جرى الاتفاق عليها بالعقد، ما أصاب مالك الشركة بالضرر ودفعه للجوء إلى القضاء.

‫شوف تيفي

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قضاء تامرحسني بسمةبوسيل حكم محكمة

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