تطوان تهتز قبل الفطور وها أشنو وقع ﻿

شهد حي الرمانة بمدينة تطوان بعد ظهر اليوم الخميس، سقوط شاب مغشيا عليه، في ظروف غامضة، أمام أنظار المارة الذين أصابهم الذهول، بعد أن تجمعوا حوله.

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شهد حي الرمانة بمدينة تطوان بعد ظهر اليوم الخميس، سقوط شاب مغشيا عليه، في ظروف غامضة، أمام أنظار المارة الذين أصابهم الذهول، بعد أن تجمعوا حوله.

ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة في الشارع العام، حيث كان يدرس بالكلية وأصابته نوبة قلبية مفاجئة مباشرة بعد نزوله من الحافلة التي كان يستقلها.

وتحتم على الشاب المذكور مغادرة الحياة وسط الشارع، ورغم تقديم الإسعافات الأولية التي قام بها رجال الوقاية المدنية إلا أن الموت كان أقوى، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل.