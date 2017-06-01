في غفلة من الوردي.. لصوص يسرقون معدات بمستشفى بطريقة هوليودية وها كيفاش ﻿

تعرض المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال إلى سرقة هوليودية، بعدما اقتحمته عصابة منظمة، وسرقة بعض من محتوياته ومعدات مهمة، حيث تمت سرقتها بطريقة مثيرة.

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تعرض المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال إلى سرقة هوليودية، بعدما اقتحمته عصابة منظمة، وسرقة بعض من محتوياته ومعدات مهمة، حيث تمت سرقتها بطريقة مثيرة.

وكشفت مصادر محلية أن مجموعة من الشبان اقتحموا المستشفى وسطوا على مجموعة من المعدات المهمة، ولاذوا بالفرار، حيث تم فتح تحقيق موسع في الموضوع من طرف المصالح الأمنية المختصة، للوقوف على ملابسات الحادث وكشف هوية الجناة.