مثير بالفيديو..فوضى في مسجد الحسن الثاني بعد صلاة التراويح وها أشنو وقع ﻿

أضحى التعرض لأشهر المقرئين المغاربة عادة بعض المصلين المغاربة الذي يتحينون الفرصة بعد صلاة التراويح، للقاء أشهر الأئمة المغاربة ومن بينهم عمر القزابري.

شوف تيفي

أضحى التعرض لأشهر المقرئين المغاربة عادة بعض المصلين المغاربة الذي يتحينون الفرصة بعد صلاة التراويح، للقاء أشهر الأئمة المغاربة ومن بينهم عمر القزابري.

وكشف فيديو تداول في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس إلى تجمع العديد من المصلين المعجبين بعمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني، والذين أرادوا السلام عليه وتقبيل يده بعد انتهاء صلاة التراويح، مما خلق فوضى أدت إلى تدخل بعض المقربين منه لتخليصه من الازدحام، والخروج من الباب الخلفي.