تلميذة مغربية تخلق الحدث بإيطاليا وتتصدر نتائج البكالوريا ﻿

أحرزت تلميذة مغربية أعلى نقطة على مستوى امتحانات الباكالوريا برسم سنة 2017 بإيطاليا، وذلك بعدما حصلت على على معدل 20/19، مما جعلها في قلب الحدث، وحديث الصحافة الإيطالية.

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أحرزت تلميذة مغربية أعلى نقطة على مستوى امتحانات الباكالوريا برسم سنة 2017 بإيطاليا، وذلك بعدما حصلت على على معدل 20/19، مما جعلها في قلب الحدث، وحديث الصحافة الإيطالية.

والتلميذة المغربية فاطمة الزهراء رشيد الحاصلة على أعلى معدل على مستوى تراب إيطاليا، تقطن بمدينة طورينو الإيطالية، حيث قام القنصل العام المغربي محمد خليل باستقبالها، وقدم لها التهاني على هذه النتيجة و على السمعة و الصدى الطيب الذي خلفته.