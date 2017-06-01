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الوطن شراكة أحلام

عاجل.. خوف وهلع إثر انهيار عمارة سكنية بفاس وها أشنو وقع

بتاريــخ : 23 يونيو 2017 / 00:07 عاجل.. خوف وهلع إثر انهيار عمارة سكنية بفاس وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل.. خوف وهلع إثر انهيار عمارة سكنية بفاس وها أشنو وقع
انهارت قبل قليل من يومه الخميس في منطقة سيدي بوجيدة بمدينة فاس، عمارة سكنية قديمة البناء خلفت موجة من الرعب والهلع في نفوس سكان الحي والمارة .

شوف تيفي

انهارت قبل قليل من يومه الخميس في منطقة سيدي بوجيدة بمدينة فاس، عمارة سكنية قديمة البناء خلفت موجة من الرعب والهلع في نفوس سكان الحي والمارة .

ولم يخلف الحادث لحسن الحظ أي ضحايا في الأرواح، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية، وذلك بسبب تمكن السكان من مغادرة بيوتهم قبل وقوع الانهيار بلحظات.

 

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انهيار فاس عمارة مدينة

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