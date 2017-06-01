عاجل.. خوف وهلع إثر انهيار عمارة سكنية بفاس وها أشنو وقع ﻿

انهارت قبل قليل من يومه الخميس في منطقة سيدي بوجيدة بمدينة فاس، عمارة سكنية قديمة البناء خلفت موجة من الرعب والهلع في نفوس سكان الحي والمارة .

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انهارت قبل قليل من يومه الخميس في منطقة سيدي بوجيدة بمدينة فاس، عمارة سكنية قديمة البناء خلفت موجة من الرعب والهلع في نفوس سكان الحي والمارة .

ولم يخلف الحادث لحسن الحظ أي ضحايا في الأرواح، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية، وذلك بسبب تمكن السكان من مغادرة بيوتهم قبل وقوع الانهيار بلحظات.