عاجل.. خوف وهلع إثر انهيار عمارة سكنية بفاس وها أشنو وقع ﻿

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انهارت قبل قليل من يومه الخميس في منطقة سيدي بوجيدة بمدينة فاس، عمارة سكنية قديمة البناء خلفت موجة من الرعب والهلع في نفوس سكان الحي والمارة .
ولم يخلف الحادث لحسن الحظ أي ضحايا في الأرواح، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية، وذلك بسبب تمكن السكان من مغادرة بيوتهم قبل وقوع الانهيار بلحظات.
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