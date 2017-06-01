شركة ''الباركينغات'' بالبيضاء تهرب مليارين والمجلس البلدي يعجز عن إسترداد مستحقاته ﻿

فك مجلس مدينة الدار الليضاء إرتباطه القانوني بشركة ''باك باركينغ'' الإسبانية التي كانت مكلفة بتدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمقاطعة سيدي بليوط دون أن يستخلص ما بذمتها من أموال مستحقة لخزينة

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فك مجلس مدينة الدار الليضاء إرتباطه القانوني بشركة ''باك باركينغ'' الإسبانية التي كانت مكلفة بتدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمقاطعة سيدي بليوط دون أن يستخلص ما بذمتها من أموال مستحقة لخزينة الجماعة.



وأكد مصدر لجريدة ''الصباح'' إنه في الوقت الذي كان منتخبوا الجماعة ينتظرون تحريك الدعوى القضائية التي إلتزم بها العمدة ضد الشركة، فوجئوا بصرف مبلغ الضمانة لفائدتها على نحو غير قانوني وهي الضمانة المقدرة بأكثر من ملياري سنتيم.



ووفق ذات المصدر، فمدير الشركة الإسبانية وجد طريقه لتسريب هذا المبلغ خارج المغرب في شكل عملة صعبة دون المرور من مكتب الصرف، وهي طريقة إعتمدها طيلة عشر سنوات إستغل فيها مرفقا عموميا منتجا، بحد أدنى من الإستثمار الذي لم يتجاوز تركيب بعض الآلات الأوتوماتيكية في أهم شوارع وأزقة مقاطعة سيدي بليوط ووسط المدينة وتشغيل حوالي 60 مستخدما.



وحسب ذات المصدر، إن المصالح الجبائية والمالية للجماعة الحضرية عجزت عن تقييم حجم الأموال المستحقة لها، بعد فسخ العقد مع الشركة التي استمرت في إستغلال آلاف مواقف السيارات بين أبريل 2007 وأبريل 2017، دون أداء ما بذمتها، حيث كانت تحول المداخيل الباهظة بطرق ملتوية مطلوب من القضاء التحقق منها.



ووفق ذات المصدر، فالخناق إشتد على مدير الشركة وإبنه اللذين إستغلا أول فرصة للهروب من المغرب وبحوزتهما أكثر من ملياري سنتيم، وأكد المصدر نفسه أن العقد حدد الواجبات في 1300 درهم عن كل مكان للوقوف على أن تستغل الشركة 6000 موقف، وعلى هذا الأساس شرع في إستخلاص الواجبات، علما أن الشركة، حسب لجان التتبع كانت تستغل 22 ألف موقف، ما فوت على الجماعة مداخيل تقدر ب 22.5 مليون درهم من يناير 2008 إلى عشت 2014.





