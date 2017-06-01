 شركة ''الباركينغات'' بالبيضاء تهرب مليارين والمجلس البلدي يعجز عن إسترداد مستحقاته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة شورط قصير نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس ! | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة '' شورط قصير '' نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس !

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل

بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير

فيديو الشرطي هشام الملولي يفاجئ الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم قبل قليل في دار الوفاء فاس | بووز

فيديو الشرطي هشام الملولي يفاجئ الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم قبل قليل في دار الوفاء فاس

شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي | بوليتيك

شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي

شاهد بالفيديو.. يهودي كايفرق القفة ديال رمضان فمراكش.. شوفو كيفاش تفاعلو معاه الناس ! | منوعات

شاهد بالفيديو.. يهودي كايفرق القفة ديال رمضان فمراكش.. شوفو كيفاش تفاعلو معاه الناس !

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر | حوادث و حقوق

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية الخبرة الجينية | مجتمع

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية ''الخبرة الجينية''

إنقسام أعرق جمعية بالريف بسبب المال والإحتجاجات | مجتمع

إنقسام أعرق جمعية بالريف بسبب ''المال والإحتجاجات''

الوطن شراكة أحلام

شركة ''الباركينغات'' بالبيضاء تهرب مليارين والمجلس البلدي يعجز عن إسترداد مستحقاته

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 23:05 شركة الباركينغات بالبيضاء تهرب مليارين والمجلس البلدي يعجز عن إسترداد مستحقاته | مجتمع
شركة ''الباركينغات'' بالبيضاء تهرب مليارين والمجلس البلدي يعجز عن إسترداد مستحقاته
فك مجلس مدينة الدار الليضاء إرتباطه القانوني بشركة ''باك باركينغ'' الإسبانية التي كانت مكلفة بتدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمقاطعة سيدي بليوط دون أن يستخلص ما بذمتها من أموال مستحقة لخزينة

شوف تيفي

فك مجلس مدينة الدار الليضاء إرتباطه القانوني بشركة ''باك باركينغ'' الإسبانية التي كانت مكلفة بتدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمقاطعة سيدي بليوط دون أن يستخلص ما بذمتها من أموال مستحقة لخزينة الجماعة.

وأكد مصدر لجريدة ''الصباح'' إنه في الوقت الذي كان منتخبوا الجماعة ينتظرون تحريك الدعوى القضائية التي إلتزم بها العمدة ضد الشركة، فوجئوا بصرف مبلغ الضمانة لفائدتها على نحو غير قانوني وهي الضمانة المقدرة بأكثر من ملياري سنتيم.

ووفق ذات المصدر، فمدير الشركة الإسبانية وجد طريقه لتسريب هذا المبلغ خارج المغرب في شكل عملة صعبة دون المرور من مكتب الصرف، وهي طريقة إعتمدها طيلة عشر سنوات إستغل فيها مرفقا عموميا منتجا، بحد أدنى من الإستثمار الذي لم يتجاوز تركيب بعض الآلات الأوتوماتيكية في أهم شوارع وأزقة مقاطعة سيدي بليوط ووسط المدينة وتشغيل حوالي 60 مستخدما.

وحسب ذات المصدر، إن المصالح الجبائية والمالية للجماعة الحضرية عجزت عن تقييم حجم الأموال المستحقة لها، بعد فسخ العقد مع الشركة التي استمرت في إستغلال آلاف مواقف السيارات بين أبريل 2007 وأبريل 2017، دون أداء ما بذمتها، حيث كانت تحول المداخيل الباهظة بطرق ملتوية مطلوب من القضاء التحقق منها.

ووفق ذات المصدر، فالخناق إشتد على مدير الشركة وإبنه اللذين إستغلا أول فرصة للهروب من المغرب وبحوزتهما أكثر من ملياري سنتيم، وأكد المصدر نفسه أن العقد حدد الواجبات في 1300 درهم عن كل مكان للوقوف على أن تستغل الشركة 6000 موقف، وعلى هذا الأساس شرع في إستخلاص الواجبات، علما أن الشركة، حسب لجان التتبع كانت تستغل 22 ألف موقف، ما فوت على الجماعة مداخيل تقدر ب 22.5 مليون درهم من يناير 2008 إلى عشت 2014.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الشركة مليار الجماعة المداخيل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية الخبرة الجينية | مجتمع

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية ''الخبرة الجينية''

إنقسام أعرق جمعية بالريف بسبب المال والإحتجاجات | مجتمع

إنقسام أعرق جمعية بالريف بسبب ''المال والإحتجاجات''

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد | مجتمع

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد

خطير.. خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ هجمات إرهابية بمناطق سياحية بالصويرة | مجتمع

خطير.. خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ هجمات إرهابية بمناطق سياحية بالصويرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رمضانيات: ماهي الأشهر الحرم ؟ شوفو الأجوبة الطريفة والغريبة... | رمضانيات
منذ 13 دقيقة

رمضانيات: ماهي الأشهر الحرم ؟ شوفو الأجوبة الطريفة والغريبة...

مقلب خطير طاح فيه النجم المغربي يوسف القديوي | طاخ فالفخ مع شوف تيفي

مقلب خطير طاح فيه النجم المغربي يوسف القديوي

شوفو الترمضينة ديال واحد السيدة تتقول تحرشوا بها | ترمضينة اليوم

شوفو الترمضينة ديال واحد السيدة تتقول تحرشوا بها

الخلفي...هذا هو العدد الرسمي للمعتقلين في أحداث الريف وهافين مشدودين | خارج البلاطو

الخلفي...هذا هو العدد الرسمي للمعتقلين في أحداث الريف وهافين مشدودين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شركة الباركينغات بالبيضاء تهرب مليارين والمجلس البلدي يعجز عن إسترداد مستحقاته | مجتمع
منذ 2 دقائق

شركة ''الباركينغات'' بالبيضاء تهرب مليارين والمجلس البلدي يعجز عن إسترداد مستحقاته

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة شورط قصير نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس ! | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة '' شورط قصير '' نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس !

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل

بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.