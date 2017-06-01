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فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 22:31 فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل | حوادث و حقوق
فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل
نشرت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام رجال شرطة بإيقاف سيدة كبيرة في السن، وهي متلبسة بتنفيذ عميلة سرقة داخل سوق شعبي نهار رمضان.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام رجال شرطة بإيقاف سيدة كبيرة في السن، وهي متلبسة بتنفيذ عميلة سرقة داخل سوق شعبي نهار رمضان.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فإن فصوله جرت أمس الأربعاء، بحي أناسي بالبيضاء بأحد الأسواق، حيث ضبط مجموعة من المواطنين المعنية بالأمر وهي متلبسة بالسرقة رفقة شخصين آخرين فرا إلى وجهة غير معلومة.

ويوثق الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، لحظة وضع رجال الشرطة للأصفاد بيدي الموقوفة التي اكتفت بالصمت في البداية، قبل أن تقوم بتوجيه السب والقذف للمتواجدين بعين المكان، بعد تسليمها للمصالح الأمينة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصفحات الفايسبوكية سوق شعبي حي أناسي رجال الشرطة

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