 بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة شورط قصير نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس ! | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة '' شورط قصير '' نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس !

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل

بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير

فيديو الشرطي هشام الملولي يفاجئ الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم قبل قليل في دار الوفاء فاس | بووز

فيديو الشرطي هشام الملولي يفاجئ الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم قبل قليل في دار الوفاء فاس

شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي | بوليتيك

شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي

شاهد بالفيديو.. يهودي كايفرق القفة ديال رمضان فمراكش.. شوفو كيفاش تفاعلو معاه الناس ! | منوعات

شاهد بالفيديو.. يهودي كايفرق القفة ديال رمضان فمراكش.. شوفو كيفاش تفاعلو معاه الناس !

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر | حوادث و حقوق

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية الخبرة الجينية | مجتمع

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية ''الخبرة الجينية''

إنقسام أعرق جمعية بالريف بسبب المال والإحتجاجات | مجتمع

إنقسام أعرق جمعية بالريف بسبب ''المال والإحتجاجات''

الوطن شراكة أحلام

بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 22:19 بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير | حوادث و حقوق
بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير
شهد حي بوتشكات بأكادير، أمس الأربعاء، واقعة جد خطيرة، تعرض خلالها لص لحادث مروع، خلال هروبه رفقة أفراد عصابة من بينهم فتاة، تقوم باعتراض سبيل المارة لسرقة ما بحوزتهم.

"شوف تيفي"

شهد حي بوتشكات بأكادير، أمس الأربعاء، واقعة جد خطيرة، تعرض خلالها لص لحادث مروع، خلال هروبه رفقة أفراد عصابة من بينهم فتاة، تقوم باعتراض سبيل المارة لسرقة ما بحوزتهم.

وحسب المعيطات المتعلقة بفيديو الواقعة والتي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن أفراد هذه العصابة، اعترضوا سبيل شاب لسرقة ما بحوزته، ما دفع بمجموعة من المواطنين إلى مطاردتهم، حيث تم إيقاف شاب من بينهم بعد أن صدمته سيارة خفيفة خلال محاولته الفرار.

ويظهر فيديو الواقعة إصابة اللص بجرح بليغ، ومحاصرة مجموعة من المواطنين له قبل تسليمه لرجال الشرطة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أكادير المارة السرقة سيارة خفيفة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة شورط قصير نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس ! | حوادث و حقوق

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة '' شورط قصير '' نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس !

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر | حوادث و حقوق

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رمضانيات: ماهي الأشهر الحرم ؟ شوفو الأجوبة الطريفة والغريبة... | رمضانيات
منذ 11 دقيقة

رمضانيات: ماهي الأشهر الحرم ؟ شوفو الأجوبة الطريفة والغريبة...

مقلب خطير طاح فيه النجم المغربي يوسف القديوي | طاخ فالفخ مع شوف تيفي

مقلب خطير طاح فيه النجم المغربي يوسف القديوي

شوفو الترمضينة ديال واحد السيدة تتقول تحرشوا بها | ترمضينة اليوم

شوفو الترمضينة ديال واحد السيدة تتقول تحرشوا بها

الخلفي...هذا هو العدد الرسمي للمعتقلين في أحداث الريف وهافين مشدودين | خارج البلاطو

الخلفي...هذا هو العدد الرسمي للمعتقلين في أحداث الريف وهافين مشدودين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة شورط قصير نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس ! | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

خطير بالفيديو.. شاب سلخ بنت لابسة '' شورط قصير '' نهار رمضان.. شوفو شنو دارو الناس !

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو مثير...سيدة بعقلها حصلوها كتشفر في كازا في العواشر و رمضان+تفاصيل

بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير

فيديو الشرطي هشام الملولي يفاجئ الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم قبل قليل في دار الوفاء فاس | بووز

فيديو الشرطي هشام الملولي يفاجئ الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم قبل قليل في دار الوفاء فاس

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.