بالفيديو.. هكذا كانت نهاية لص خطير ينتمي لعصابة تتزعمها فتاة بأكادير ﻿

"شوف تيفي"
شهد حي بوتشكات بأكادير، أمس الأربعاء، واقعة جد خطيرة، تعرض خلالها لص لحادث مروع، خلال هروبه رفقة أفراد عصابة من بينهم فتاة، تقوم باعتراض سبيل المارة لسرقة ما بحوزتهم.
وحسب المعيطات المتعلقة بفيديو الواقعة والتي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن أفراد هذه العصابة، اعترضوا سبيل شاب لسرقة ما بحوزته، ما دفع بمجموعة من المواطنين إلى مطاردتهم، حيث تم إيقاف شاب من بينهم بعد أن صدمته سيارة خفيفة خلال محاولته الفرار.
ويظهر فيديو الواقعة إصابة اللص بجرح بليغ، ومحاصرة مجموعة من المواطنين له قبل تسليمه لرجال الشرطة.
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