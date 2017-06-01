شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي ﻿

أعلنت شركة مجموعة بريطانية أنها ستتوقف عن نقل الفوسفاط من الأقاليم الجنوبية للمغرب، في ظل خلاف أمام القضاء الجنوب إفريقي بسبب الشحنة المحتجزة، بعد تحويل البوليزاريو حربها الدبلوماسية إلى قضية

شوف تيفي



أعلنت شركة مجموعة بريطانية أنها ستتوقف عن نقل الفوسفاط من الأقاليم الجنوبية للمغرب، في ظل خلاف أمام القضاء الجنوب إفريقي بسبب الشحنة المحتجزة، بعد تحويل البوليزاريو حربها الدبلوماسية إلى قضية الثروات الطبيعية، بعدما قدمت منظمة إسرائيلية تقريرا مفصلا خلال مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة للشركات الدولية العاملة في الصحراء المغربية .



وأعلنت الشركة البريطانية أنها ستمنع سفنها من شحن الفوسفاط من الصحراء المغربية مستقبلا، وذلك عقب توقيف وحجز كل من المحكمة العليا الجنوب إفريقية وكذا بنما السفن المحملة بالفوسفاط المستخرج من الأقاليم الجنوبية، وكشفت الشركة إلى أن قضية الفوسفاط وصلت وسائل الإعلام الدولية بعد إحتجاز سفينة حاليا بجنوب إفريقيا .



وحسب المساء، فقد قدم "منتدى كوليت للسياسة" الإسرائيلي خلال الدورة ال 35 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تقريرا مفصلا عن الشركات العاملة في الصحراء المغربية، في خطوة للتحريض ضد مصالح المغرب وتبني أطروحة جبهة البوليساريو في هذا الباب.

