 شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي | بوليتيك

شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي

شاهد بالفيديو.. يهودي كايفرق القفة ديال رمضان فمراكش.. شوفو كيفاش تفاعلو معاه الناس ! | منوعات

شاهد بالفيديو.. يهودي كايفرق القفة ديال رمضان فمراكش.. شوفو كيفاش تفاعلو معاه الناس !

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر | حوادث و حقوق

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية الخبرة الجينية | مجتمع

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية ''الخبرة الجينية''

إنقسام أعرق جمعية بالريف بسبب المال والإحتجاجات | مجتمع

إنقسام أعرق جمعية بالريف بسبب ''المال والإحتجاجات''

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد | مجتمع

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين

بالفيديو : بن كيران تيقطر الشمع من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب | بوليتيك

بالفيديو : بن كيران ''تيقطر الشمع'' من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب

الوطن شراكة أحلام

شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 20:36 شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي | بوليتيك
شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي
أعلنت شركة مجموعة بريطانية أنها ستتوقف عن نقل الفوسفاط من الأقاليم الجنوبية للمغرب، في ظل خلاف أمام القضاء الجنوب إفريقي بسبب الشحنة المحتجزة، بعد تحويل البوليزاريو حربها الدبلوماسية إلى قضية

شوف تيفي

أعلنت شركة مجموعة بريطانية أنها ستتوقف عن نقل الفوسفاط من الأقاليم الجنوبية للمغرب، في ظل خلاف أمام القضاء الجنوب إفريقي بسبب الشحنة المحتجزة، بعد تحويل البوليزاريو حربها الدبلوماسية إلى قضية الثروات الطبيعية، بعدما قدمت منظمة إسرائيلية تقريرا مفصلا خلال مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة للشركات الدولية العاملة في الصحراء المغربية .

وأعلنت الشركة البريطانية أنها ستمنع سفنها من شحن الفوسفاط من الصحراء المغربية مستقبلا، وذلك عقب توقيف وحجز كل من المحكمة العليا الجنوب إفريقية وكذا بنما السفن المحملة بالفوسفاط المستخرج من الأقاليم الجنوبية، وكشفت الشركة إلى أن قضية الفوسفاط وصلت وسائل الإعلام الدولية بعد إحتجاز سفينة حاليا بجنوب إفريقيا .

وحسب المساء، فقد قدم "منتدى كوليت للسياسة" الإسرائيلي خلال الدورة ال 35 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تقريرا مفصلا عن الشركات العاملة في الصحراء المغربية، في خطوة للتحريض ضد مصالح المغرب وتبني أطروحة جبهة البوليساريو في هذا الباب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب البوليساريو السفن الفوسفاط شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو : بن كيران تيقطر الشمع من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب | بوليتيك

بالفيديو : بن كيران ''تيقطر الشمع'' من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب

الخلفي: قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بيد القضاء | بوليتيك

الخلفي: قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بيد القضاء

لجان تقصي الحقائق أم تزييف الوقائع وإشعال الحرائق! | بوليتيك

لجان تقصي الحقائق أم تزييف الوقائع وإشعال الحرائق!

العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات | بوليتيك

العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مقلب خطير طاح فيه النجم المغربي يوسف القديوي | طاخ فالفخ مع شوف تيفي
منذ 54 دقيقة

مقلب خطير طاح فيه النجم المغربي يوسف القديوي

شوفو الترمضينة ديال واحد السيدة تتقول تحرشوا بها | ترمضينة اليوم

شوفو الترمضينة ديال واحد السيدة تتقول تحرشوا بها

الخلفي...هذا هو العدد الرسمي للمعتقلين في أحداث الريف وهافين مشدودين | خارج البلاطو

الخلفي...هذا هو العدد الرسمي للمعتقلين في أحداث الريف وهافين مشدودين

الوزير الخلفي: العثماني يهنيء التلاميذ الناجحين في البكالوريا وهاشنو قال للراسبين | خارج البلاطو

الوزير الخلفي: العثماني يهنيء التلاميذ الناجحين في البكالوريا وهاشنو قال للراسبين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي | بوليتيك
منذ 48 دقيقة

شركة بريطانية ترضخ للضغوط وتعلن حظرها نقل الفوسفاط المغربي

شاهد بالفيديو.. يهودي كايفرق القفة ديال رمضان فمراكش.. شوفو كيفاش تفاعلو معاه الناس ! | منوعات

شاهد بالفيديو.. يهودي كايفرق القفة ديال رمضان فمراكش.. شوفو كيفاش تفاعلو معاه الناس !

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر | حوادث و حقوق

صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية الخبرة الجينية | مجتمع

الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية ''الخبرة الجينية''

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.