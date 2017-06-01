صادم..مصري حاول اغتصاب مغربية والتقط صورا لها وهي ترتدي ملابس النوم بمسكنها بمصر ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، يومه الخميس، أن نيابة القاهرة الجديدة، تلقت بلاغا يحمل رقم 6407 لسنة 2017، من سيدة مسنة تبلغ من العمر ''54 سنة'' تحمل الجنسية المغربية من أصول فرنسية، تتهم فيه سائقها بمحاولة

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام مصرية، يومه الخميس، أن نيابة القاهرة الجديدة، تلقت بلاغا يحمل رقم 6407 لسنة 2017، من سيدة مسنة تبلغ من العمر "54 سنة" تحمل الجنسية المغربية من أصول فرنسية، تتهم فيه سائقها بمحاولة اغتصابها أثناء نومها وتصويرها بملابس النوم وسرقتها خلال تواجدها داخل مسكنها بالعاصمة المصرية.

وحسب موقع "كلمتي" المصري فإن نيابة القاهرة الجديدة، وفور توصلها بالشكاية قررت ضبط وإحضار المتهم، وواجهته بالمدعية المغربية، التي اتهمته بمحاولة اغتصابها، مستغلا مرضها وتعاطيها دواء يفقدها الوعي، وأشارت إلى أن هناك فيديو مصور بالواقعة، إلا أن المتهم أنكر المنسوب إليه.

وأشار الموقع ذاته أن إسلام صلاح محامي المتهم، أكد عدم وجود دليل مادي خاصة الفيديو المصور، ما ينفي صحة ادعاء المغربية بمحاولة موكله اغتصابها، مشيرا إلى أن موكله كان يريد أن يسافر إلى بلده لقضاء إجازة العيد مع أهله، ولكن المدعية رفضت.

وأكد ذات الموقع أن عقب التحقيق، انتهى بتوصل الطرفين للصلح، وبناء عليه أصدر وكيل النيابة قرارا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل الإقامة، بعد إثبات التنازل والتصالح.



