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الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية ''الخبرة الجينية''

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 19:59 الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية الخبرة الجينية | مجتمع
الأمن يستغرب موقف محامين حول قانونية ''الخبرة الجينية''
كشف مصدر أمني عن إستغرابه، ''بكون جهات من أسرة العدالة تدعي بأن القانون لا يتضمن نهائيا أي نص أو تقعيد تشريعي يتكلم عن الخبرة الجينية أو الحمض النووي، مستشهدا بالمادة 47 التي تنص على إمكانية ''إجراء

شوف تيفي

كشف مصدر أمني عن إستغرابه، ''بكون جهات من أسرة العدالة تدعي بأن القانون لا يتضمن نهائيا أي نص أو تقعيد تشريعي يتكلم عن الخبرة الجينية أو الحمض النووي، مستشهدا بالمادة 47 التي تنص على إمكانية ''إجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم''.

وأوضح ذات المصدر، أن القانون يمنح لضباط الشرطة القضائية ولخبراء الشرطة العلمية والتقنية صلاحية تشخيص وتحديد هويات الأشخاص المشتبه فيهم، وذلك بموجب المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أن عملية تشخيص هويات الأشخاص المشتبه فيهم، وضحايا الكوارث والحوادث الإجرامية، تقتضي لزوما، القيام بمجموعة من التدابير والإجراءات التقنية من قبيل استغلال وتشخيص ومطابقة البصمات الأصبعية (بصمات الأصابع)، وإعمال آليات القياس الجسماني، بالإضافة إلى البصمات الجينية أو الوراثية التي تعتمد على عينات الحمض النووي ADN.

ويردف ذات المصدر، بأن المصالح الأمنية تلجأ إلى تقنيات الحمض النووي للتحقق من هويات الأشخاص بصفة قطعية من جهة، وتفادي الاستعمال التدليسي أو الإجرامي لهويات الأغيار من جهة ثانية.

وفي ذات السياق، صرح أحد المحامين بأنه تفاجأ بتضمين محاضر معتقلين على خلفيات أحداث الحسيمة، لتقارير للشرطة تفيذ إعتمادها و لجوئها للخبرة الجينية للإستدلال على نتائج الأبحاث، حيث إعتبر ذات المحامي بأن الإجراء غير قانوني.


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