إنقسام أعرق جمعية بالريف بسبب ''المال والإحتجاجات'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن جمعية الريف للتضامن والتنمية المعروفة اختصارا ب''أريد'' تعيش على وقع انقسام حاد في صفوف أعضائها، وذلك بسبب موقفها غير المعلن من أزمة الحسيمة التي دخلت شهرها السابع، وإقتصارها

شوف تيفي









كشفت مصادر مطلعة، أن جمعية الريف للتضامن والتنمية المعروفة اختصارا ب''أريد'' تعيش على وقع انقسام حاد في صفوف أعضائها، وذلك بسبب موقفها غير المعلن من أزمة الحسيمة التي دخلت شهرها السابع، وإقتصارها على الظهور فقط خلال السهرات الفنية التي تشهدها الحسيمة خلال فصل الصيف.



وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' فالأنباء الواردة من داخل الجمعية، تفيذ أن عدداً من أعضائها يستعدون لتقديم استقالة جماعية من ''أريد''، إن لم يبادر المكتب المسير إلى تقديم كشوفات حسابات الجمعية خلال السنوات الماضية، للقطع مع الإشاعات التي تتحدث عن صرف أموال الجمعية بسفريات لعائلات مسيري الجمعية.





وإستنادا لذات المصدر، إنتقد أعضاء الجمعية ومجموعة من الفعاليات بأقاليم الريف، عدم تقديم الجمعية لأي مبادرة تساهم في حل أزمة الحسيمة طيلة السبعة أشهر من الإحتجاجات، كما تُتهم الجمعية من قبل نشطاء الحراك الشعبي بالريف بعدم تنفيذ قانونها الأساسي الذي يتخذ من التضامن مع الريف وساكنته هدفاً أسمى لها''.



من جهة ثانية، صرح عضو بالجمعية في إتصال مع ''شوف تيفي'' بوجود أيادي وصفها بالخفية والمنتمية لما أسماه ''بالدكاكين السياسية'' تحاول البحث عن قدم لها بمنطقة الريف عبر الجمعية، مؤكدا بوجود الأساليب القانونية لمعرفة كل شيئ عن الجمعية.







