بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد ﻿

بمناسبة حلول عيد الفطر1438 الذي يعرف حركة دؤوبة للمسافرين، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية، برنامجا خاصا لسير القطارات من الأربعاء 21 يونيو إلى الثلاثاء 27 يونيو 2017 بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف

"شوف تيفي"

بمناسبة حلول عيد الفطر1438 الذي يعرف حركة دؤوبة للمسافرين، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية، برنامجا خاصا لسير القطارات من الأربعاء 21 يونيو إلى الثلاثاء 27 يونيو 2017 بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف الراحة والأمان.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذا البرنامج، يشمل تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية (الدار البيضاء - الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة – الناظور– خريبكة) وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات وتسهيل عملية بيع التذاكر. وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار في ما يلي:

تسهيلات من أجل اقتناء التذاكر تفاديا للانتظار، و تعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات، وتسهيل عملية الولوج إلى الأرصفة والقطارات بالمحطات و توفر الموزعين الآليين للتذاكر، وكذلك اقتناء التذاكر عبر موقع الببع : www.oncf-voyages.ma.

وقام المكتب بتعزيز شرطة القطار من أجل ضمان الأمن و سلامة المسافرين بالمحطات و على متن القطار، داعيا زبنائه وبغية تفادي الاكتظاظ التي تعرفه مثل هذه المناسبة، إلى الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر .