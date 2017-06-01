مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو ﻿

في جديد اللص الذي انتشر بمجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، فيديو جديد، ظهر خلاله المعني بالأمر وهو يقوم بتنفيذ عملية سرقة من

"شوف تيفي"

في جديد اللص الذي انتشر بمجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، فيديو جديد، ظهر خلاله المعني بالأمر وهو يقوم بتنفيذ عملية سرقة من داخل محل تجاري متخصص في بيع الهواتف النقالة.

وحسب ناشري هذا الفيديو الذي التقط تفاصيله كاميرا مراقبة، فإن المعني بالأمر نفذ العديد من العمليات بمختلف المدن المغربية، كان آخرها بمدينة طنجة، سرق خلالها هواتف نقالة.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو بنشره حتى تتدخل المصالح الأمنية وتفتح تحقيقا للكشف عن هوية هذا الشخص التي ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.