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عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 19:24 عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين
شهدت مدينة طنجة قبل قليل من يومه الخميس، وقوع حادثة سير خطيرة، عقب اصطدم سيارة أجرة صغيرة بسيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة طنجة قبل قليل من يومه الخميس، وقوع حادثة سير خطيرة، عقب اصطدم سيارة أجرة صغيرة بسيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وحسب مصادر طنجاوية فإن السرعة المفرطة التي كانت تسير بها السيارة، تسببت في وقوع الحادثة ، عقب اصطدامها بقوة كبيرة بسيارة الأجرة، ما خلف سقوط ثلاثة قتلى وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادث، بينما نقلت سيارة للإسعاف المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي العلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيارة خفيفة السرعة المفرطة مدينة طنجة

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