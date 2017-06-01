بالفيديو : بن كيران ''تيقطر الشمع'' من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب ﻿

صرح عبد الإله بن كيران من أمام قبر مؤسس حزب العدالة والتنمية عبد الكريم الخطيب بمقبرة الشهداء بالرباط، بأنه وحزبه ''لن يتراجع عن الكرامة للمواطنين الذين صوتوا عليه بكثافة إبان الإنتخابات التشريعية

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صرح عبد الإله بن كيران من أمام قبر مؤسس حزب العدالة والتنمية عبد الكريم الخطيب بمقبرة الشهداء بالرباط، بأنه وحزبه ''لن يتراجع عن الكرامة للمواطنين الذين صوتوا عليه بكثافة إبان الإنتخابات التشريعية سنة 2011 و 2016 رغم ما أسماه بالمناورات الدنيئة للأطفال الصغار ومراهقي السياسة''.



وإعترف عبد الإله بن كيران في كلمة قوية ألقاها خلال زيارته لمقبرة الشهداء بالرباط في هذه الأثناء، للترحم على مؤسس حزب ''البيجيدي '' عبد الكريم الخطيب وصديقه عبد الله باها بالإضافة إلى والدته التي دفنت بالقرب منهما،''إعترف'' بأن أعضاء حزب العدالة والتنمية يمرون من أوقات عصيبة وإمتحانا صعبا، لكن الخطيب منح لوحة خشبية مكتوب عليها ''وإعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا''، مصرحا بأن أعضاء الحزب لم يتفرقوا.



وأفاد بن كيران، بأن ''الحزب لن يتراجع بعد تصويت الشعب المغربي عليه بكثافة، مؤكدا بأن الحزب متشبث بالثوابث الوطنية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية''، حيث أضاف بن كيران في معرض حديثه، ''بأ ننا خسرنا معركة ولم نخسر الحرب''.



