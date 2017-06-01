صادم.. العثور على رأس الأجنبي الذي تم تقطيعه إلى أشلاء بمدينة مراكش ﻿

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليلة أمس الاربعاء، من إلقاء القبض على فتاة عشرينية متورطة في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مهاجر أوروبي بعد تقطيعه إلى أشلاء ورميها

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليلة أمس الاربعاء، من إلقاء القبض على فتاة عشرينية متورطة في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مهاجر أوروبي بعد تقطيعه إلى أشلاء ورميها بمجموعة من حاويات الازبال بمقاطعة جليز.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد اعترفت الظنينة بتفاصيل جريمة القتل كما تم تحديد مكان دفن رأس الجثة باحدى "المزابل" بهوامش المدينة الحمراء حيث تستعد العناصر الأمنية للانتقال في القادم من الساعات الى عين المكان.

ولم يستبعد المصدر نفسه أن يكون قد تم تحديد هوية شركاء الظنينة في جريمة القتل التي هزت مدينة مراكش في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمراكش عثرت، يوم السبت 10 يونيو الجاري، على أطراف بشرية بزنقة العلويين بجليز عبارة عن يد ورجل قبل أن يتم العثور على باقي الأطراف بزاوية للازبال بحي “بين القشالي”، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش قصد اخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.