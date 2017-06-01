لجان تقصي الحقائق أم تزييف الوقائع وإشعال الحرائق! ﻿

من المقبول جدا أن تكون للجمعيات الحقوقية المناصرة للقضايا العادلة أدوار مهمة في مجال تقصي الحقائق، لأن ذلك من شأنه أن يضعنا أمام حقيقة ما جرى وليس حقيقة ما يريد البعض أن يجري

شوف تيفي

من المقبول جدا أن تكون للجمعيات الحقوقية المناصرة للقضايا العادلة أدوار مهمة في مجال تقصي الحقائق، لأن ذلك من شأنه أن يضعنا أمام حقيقة ما جرى وليس حقيقة ما يريد البعض أن يجري، مادام لكل واحد مزاعمه التي يؤمن بها ويسعى إلى تنزيلها بلا جدل ولا نقاش... حيث كنا ننتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع بالحسيمة المنبثقة عن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والذي اجتمع يومين من 6 إلى 8 يونيو الجاري ليعطي توصيات معقولة... لكن التقرير وكما يقول المثل المغربي "من الخيمة خرج مايل" حيث جاء بعيدا عن مطالب الحسيمة قريبا من مطالب سياسية مغلفة بأجندة حقوقية... وإلا ما معنى الحديث في توصيات اللجنة عن تمكين البرلمان من الاضطلاع بمهمته في مجال العفو الذي هو من اختصاص الملك، ما علاقة هذا المطلب السياسي بحراك الحسيمة! أو توصية بإلغاء ظهير العسكرة علما أن وزير الداخلية صرح أن هذا الظهير ألغي في سنة 1959 بظهير آخر ناسخ للأول! وما معنى التوصية بإعادة النظر في برنامج الحسيمة منارة المتوسط عبر إشراك الساكنة في تحديد خطوطه العريضة، فمن المقبول الاستماع إلى مطالب الساكنة في خلق مناصب الشغل وفي طرح بدائل للتشغيل من خلق مناصب في الوظيفة العمومية أو شركات خاصة وتشجيع المقاولات وغيرها من المشاريع للاستثمار في الحسيمة، لكن أن يتم إشراك من هب ودب في أمور تقنية لا يتقنها إلا الخبراء في هذا الصنف من المشاريع العملاقة فهذا ضرب من العبث! وما معنى الروايات التي لا يقبلها عاقل التي دبجوا بها تقريرهم وهم يتحدثون إلى طرف واحد، حيث ادعى المعتقلون تعذيبهم بطرق غريبة وألفاظ بذيئة...، واتهامات أخرى للقضاء بالتدخل في ملفات المعتقلين وغيرها من الادعاءات التي أكد العديد من الخبراء أنها واهية بلا سند ولا دليل...وقد لا يتسع المجال لذكر العديد من التوصيات التي تؤكد أن أعضاء اللجنة وضعوا تصورات متخيلة بعيدة عن تقصي الحقائق، ورفعوا العارضة عاليا لتصعيب مهام التقارب بين المحتجين والمسؤولين ليستمر الاحتجاج ويعم الاستياء وتشتعل الحرائق، فهل بادعاءات ومطالب "لعصا في الرويدة" المدفوعة بإيديولوجية موجهة، يمكن حل مشاكل حراك الريف..لا ليس بالحرائق تبنى الأوطان يا لجان آخر الزمان؟