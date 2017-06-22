 عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أكادير: سقوط قتلى وسط مطمورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد | مجتمع

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين

بالفيديو : بن كيران تيقطر الشمع من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب | بوليتيك

بالفيديو : بن كيران ''تيقطر الشمع'' من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب

الخلفي: قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بيد القضاء | بوليتيك

الخلفي: قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بيد القضاء

صادم.. العثور على رأس الأجنبي الذي تم تقطيعه إلى أشلاء بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رأس الأجنبي الذي تم تقطيعه إلى أشلاء بمدينة مراكش

لجان تقصي الحقائق أم تزييف الوقائع وإشعال الحرائق! | بوليتيك

لجان تقصي الحقائق أم تزييف الوقائع وإشعال الحرائق!

عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أكادير: سقوط قتلى وسط مطمورة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أكادير: سقوط قتلى وسط مطمورة

العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات | بوليتيك

العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات

الوطن شراكة أحلام

عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أكادير: سقوط قتلى وسط مطمورة

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 18:23 عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أكادير: سقوط قتلى وسط مطمورة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أكادير: سقوط قتلى وسط مطمورة
اهتزت منطقة أورير بمدينة أكادير، عشية يومه الخميس، على وقع فاجعة حقيقية ، راح ضحيتها شخصان، فارقا الحياة اختناقا داخل ما يسمى بـ ''المطمورة''.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة أورير بمدينة أكادير، عشية يومه الخميس، على وقع فاجعة حقيقية ، راح ضحيتها شخصان، فارقا الحياة اختناقا داخل ما يسمى بـ "المطمورة".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك الأول كان يقوم بإزالة المياه العادمة من "المطمورة" الخاصة بمقهى شعبي يعمل بها، ما تسبب في اختناقه نتيجة الغازات المبعثة منها، ما دفع بصديقه إلى التدخل من أجل إنقاذه إلا أن الأقدار الإلهية، شاءت أن يفارقا الحياة معا.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي حلت بمكان الواقعة، وقامت بمعاينة جثماني الهالكين، قبل نقلهما بواسطة سيارة للإسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مقهى شعبي أكادير المطمورة الاختناق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين

صادم.. العثور على رأس الأجنبي الذي تم تقطيعه إلى أشلاء بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رأس الأجنبي الذي تم تقطيعه إلى أشلاء بمدينة مراكش

خطير.. وفاة شاب وإصابة دركي بجروح خطيرة خلال معركة ضواحي تيزنيت | حوادث و حقوق

خطير.. وفاة شاب وإصابة دركي بجروح خطيرة خلال معركة ضواحي تيزنيت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الوزير الخلفي: العثماني يهنيء التلاميذ الناجحين في البكالوريا وهاشنو قال للراسبين | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

الوزير الخلفي: العثماني يهنيء التلاميذ الناجحين في البكالوريا وهاشنو قال للراسبين

إحياء ليلة القدر رمضان 1438هـ - بالجامع الكبير فوينلابرادا - مدريد | قنوات أخرى

إحياء ليلة القدر رمضان 1438هـ - بالجامع الكبير فوينلابرادا - مدريد

اتفاقية مهمة تحت إشراف جامعة الغرف المغربية لتقوية العلاقات بين المغرب و الصين | مال و أعمال

اتفاقية مهمة تحت إشراف جامعة الغرف المغربية لتقوية العلاقات بين المغرب و الصين

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا بغيت نكون طبيبة و كون قريت الابتدائي فالتعليم العمومي ماكنتش غادي نوصل لهاذ النتيجة | خارج البلاطو

بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا بغيت نكون طبيبة و كون قريت الابتدائي فالتعليم العمومي ماكنتش غادي نوصل لهاذ النتيجة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد | مجتمع
منذ 3 دقائق

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين

بالفيديو : بن كيران تيقطر الشمع من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب | بوليتيك

بالفيديو : بن كيران ''تيقطر الشمع'' من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.