عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أكادير: سقوط قتلى وسط مطمورة ﻿

اهتزت منطقة أورير بمدينة أكادير، عشية يومه الخميس، على وقع فاجعة حقيقية ، راح ضحيتها شخصان، فارقا الحياة اختناقا داخل ما يسمى بـ ''المطمورة''.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة أورير بمدينة أكادير، عشية يومه الخميس، على وقع فاجعة حقيقية ، راح ضحيتها شخصان، فارقا الحياة اختناقا داخل ما يسمى بـ "المطمورة".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك الأول كان يقوم بإزالة المياه العادمة من "المطمورة" الخاصة بمقهى شعبي يعمل بها، ما تسبب في اختناقه نتيجة الغازات المبعثة منها، ما دفع بصديقه إلى التدخل من أجل إنقاذه إلا أن الأقدار الإلهية، شاءت أن يفارقا الحياة معا.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي حلت بمكان الواقعة، وقامت بمعاينة جثماني الهالكين، قبل نقلهما بواسطة سيارة للإسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.