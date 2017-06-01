 العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد | مجتمع

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين

بالفيديو : بن كيران تيقطر الشمع من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب | بوليتيك

بالفيديو : بن كيران ''تيقطر الشمع'' من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب

الخلفي: قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بيد القضاء | بوليتيك

الخلفي: قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بيد القضاء

صادم.. العثور على رأس الأجنبي الذي تم تقطيعه إلى أشلاء بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على رأس الأجنبي الذي تم تقطيعه إلى أشلاء بمدينة مراكش

لجان تقصي الحقائق أم تزييف الوقائع وإشعال الحرائق! | بوليتيك

لجان تقصي الحقائق أم تزييف الوقائع وإشعال الحرائق!

عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أكادير: سقوط قتلى وسط مطمورة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. فاجعة تهز أكادير: سقوط قتلى وسط مطمورة

العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات | بوليتيك

العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات

الوطن شراكة أحلام

العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 18:17 العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات | بوليتيك
العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات
طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 22 يونيو 2017 أعضاء حكومته بالتفاعل مع مختلف تقارير المجلس الأعلى للحسابات خاصة لسنة 2015.

شوف تيفي


طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 22 يونيو 2017 أعضاء حكومته بالتفاعل مع مختلف تقارير المجلس الأعلى للحسابات خاصة لسنة 2015.

وأشاد العثماني بالدور الريادي للمجلس الأعلى للحسابات في تقييم السياسات العمومية والمرافقة البيداغوجية للإدارات والمؤسسات العمومية، للسير نحو الترشيد والنجاعة للصفقات العمومية، حيث سبق للمجلس أن نبه لمجموعة من الإختلالات والخروقات.


وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء أهمية لتقارير المجلس والعمل على تطبيق توصيات هذه المؤسسة الدستورية حتى يكون العمل الحكومي أكثر نجاعة وملتزما بالقانون ومفيدا للمواطن.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة العثماني التقرير شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو : بن كيران تيقطر الشمع من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب | بوليتيك

بالفيديو : بن كيران ''تيقطر الشمع'' من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب

الخلفي: قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بيد القضاء | بوليتيك

الخلفي: قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بيد القضاء

لجان تقصي الحقائق أم تزييف الوقائع وإشعال الحرائق! | بوليتيك

لجان تقصي الحقائق أم تزييف الوقائع وإشعال الحرائق!

بالفيديو..العثماني للساقطين في الباكالوريا...عدم النجاح في الإمتحان ليس نهاية العالم | بوليتيك

بالفيديو..العثماني للساقطين في الباكالوريا...عدم النجاح في الإمتحان ليس نهاية العالم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي...هذا هو العدد الرسمي للمعتقلين في أحداث الريف وهافين مشدودين | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

الخلفي...هذا هو العدد الرسمي للمعتقلين في أحداث الريف وهافين مشدودين

الوزير الخلفي: العثماني يهنيء التلاميذ الناجحين في البكالوريا وهاشنو قال للراسبين | خارج البلاطو

الوزير الخلفي: العثماني يهنيء التلاميذ الناجحين في البكالوريا وهاشنو قال للراسبين

إحياء ليلة القدر رمضان 1438هـ - بالجامع الكبير فوينلابرادا - مدريد | قنوات أخرى

إحياء ليلة القدر رمضان 1438هـ - بالجامع الكبير فوينلابرادا - مدريد

اتفاقية مهمة تحت إشراف جامعة الغرف المغربية لتقوية العلاقات بين المغرب و الصين | مال و أعمال

اتفاقية مهمة تحت إشراف جامعة الغرف المغربية لتقوية العلاقات بين المغرب و الصين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد | مجتمع
منذ 11 دقيقة

بمناسبة عيد الفطر : برنامج خاص لسير القطارات خلال العيد

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. أخطر شفار في المغرب كيواصل السرقة..وهاكيفاش حصلاتو الكاميرا+فيديو

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف في طنجة بين طاكسي وسيارة..وهذا هو عدد القتلى والمصابين

بالفيديو : بن كيران تيقطر الشمع من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب | بوليتيك

بالفيديو : بن كيران ''تيقطر الشمع'' من قبر الخطيب...خسرنا معركة ولم نخسر الحرب

﻿ ﻿
أمس 13:03 GMT

عاجل وحصري.. هذا هو أعلى معدل في الباكالوريا بالمغرب إلى حدود الساعة..وصاحبته تلميذة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.