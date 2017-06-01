العثماني يطالب الوزراء التفاعل مع الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ﻿

طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 22 يونيو 2017 أعضاء حكومته بالتفاعل مع مختلف تقارير المجلس الأعلى للحسابات خاصة لسنة 2015.

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طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس 22 يونيو 2017 أعضاء حكومته بالتفاعل مع مختلف تقارير المجلس الأعلى للحسابات خاصة لسنة 2015.



وأشاد العثماني بالدور الريادي للمجلس الأعلى للحسابات في تقييم السياسات العمومية والمرافقة البيداغوجية للإدارات والمؤسسات العمومية، للسير نحو الترشيد والنجاعة للصفقات العمومية، حيث سبق للمجلس أن نبه لمجموعة من الإختلالات والخروقات.





وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء أهمية لتقارير المجلس والعمل على تطبيق توصيات هذه المؤسسة الدستورية حتى يكون العمل الحكومي أكثر نجاعة وملتزما بالقانون ومفيدا للمواطن.





