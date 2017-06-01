خطير.. خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ هجمات إرهابية بمناطق سياحية بالصويرة ﻿

في جديد الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة الصويرة والتي كانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن أولى المعطيات بخصوصها، أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية

"شوف تيفي"

في جديد الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة الصويرة والتي كانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن أولى المعطيات بخصوصها، أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن اليوم الخميس من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" مكونة من أربعة متطرفين ينشطون بمدينة الصويرة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وأجهزة إلكترونية، إضافة إلى مخطوط يبايع فيه أعضاء هذه الخلية أمير "داعش" ويعلنون من خلاله الجهاد بالمغرب تحت مسمى "ولاية الدولة الإسلامية في المغرب الأقصى".

وتفيد التحريات ، بحسب المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم "أبو بكر البغدادي" خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية نوعية ضد منشآت حساسة ومواقع سياحية لمدينة الصويرة.

كما عزم أعضاء هذه الخلية الإرهابية، استجابة للدعوات التحريضية لهذا التنظيم الإرهابي، على توسيع رقعة عملياتهم الإرهابية لتشمل مدنا أخرى بالمملكة.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.



