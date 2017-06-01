بالفيديو..العثماني للساقطين في الباكالوريا...عدم النجاح في الإمتحان ليس نهاية العالم ﻿

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إعترف سعد الدين العثماني خلال حديثه في إفتتاح أشغال المجلس الحكومي الذي ينعقد في هذه اللحظات، أنه سبق له أن فشل دراسيا في إحدى السنوات، لكنه تدارك الأمر فيما بعد.
وهنأ العثماني الناجحات والناجحين في إمتحانات الباكالوريا، متمنيا حظا أوفر للفاشلين في الحصول على الشهادة في سنة 2017، مصرحا بأن جميع وزراء حكومته سقطوا خلال مسارهم الدراسي، وإستدركوا في سنوات لاحقة، وهو ما أزعج بعض الوزراء الذين صرحوا بأنهم لم يفشلوا يوما.
وطالب العثماني الساقطين في الباكالوريا الإستدراك في الأيام المقبلة، مؤكدا بأن السقوط في الإمتحان ليس نهاية العالم، مهنئا في كلمته كذلك الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ على النتائج المحققة في الباكالوريا.
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