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خطير.. وفاة شاب وإصابة دركي بجروح خطيرة خلال معركة ضواحي تيزنيت

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 18:09 خطير.. وفاة شاب وإصابة دركي بجروح خطيرة خلال معركة ضواحي تيزنيت | حوادث و حقوق
خطير.. وفاة شاب وإصابة دركي بجروح خطيرة خلال معركة ضواحي تيزنيت
شهدت منطقة ماسة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، ضواحي مدينة تزنيت ليلة الأربعاء الخميس، واقعة جد خطيرة، بطلها شاب فارق الحياة، بعد معركة مع رجال الدرك الملكي خلال محاولتهم إيقافه، وهي المعركة

"شوف تيفي"


شهدت منطقة ماسة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، ضواحي مدينة تزنيت ليلة الأربعاء الخميس، واقعة جد خطيرة، بطلها شاب فارق الحياة، بعد معركة مع رجال الدرك الملكي خلال محاولتهم إيقافه، وهي المعركة التي تسببت كذلك في إصابة دركي بجروح جد خطيرة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن حيثيات وفاة الشاب تبقى إلى حدود الساعة مجهولة ولم يتم الكشف عنها، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

وأشار ذات المصدر أن الدركي المصاب، تم نقله مباشرة بعد الواقعة إلى المستشفى الإقليمي لتزنيت في حالة جد حرجة لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منطقة ماسة دركي المعركة مصالح الدرك الملكي

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