 بالصور..الباعة المتجولون يحولون وسط مدينة الدار البيضاء إلى مكب للنفايات بسبب مخلفات عمليات البيع والشراء ﻿
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بالصور..الباعة المتجولون يحولون وسط مدينة الدار البيضاء إلى مكب للنفايات بسبب مخلفات عمليات البيع والشراء

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 18:05 بالصور..الباعة المتجولون يحولون وسط مدينة الدار البيضاء إلى مكب للنفايات بسبب مخلفات عمليات البيع والشراء | مجتمع
بالصور..الباعة المتجولون يحولون وسط مدينة الدار البيضاء إلى مكب للنفايات بسبب مخلفات عمليات البيع والشراء
يعرف شارع محمد الخامس والأزقة المحيطة به وسط مدينة الدار البيضاء، حركة غير عادية، نظرا لتواجد العشرات من الباعة المتجولين، الذين يحولون أحد أكبر وأهم وأرقى الشوارع بالعاصمة الاقتصادية إلى مكب

"شوف تيفي"

يعرف شارع محمد الخامس والأزقة المحيطة به وسط مدينة الدار البيضاء، حركة غير عادية، نظرا لتواجد العشرات من الباعة المتجولين، الذين يحولون أحد أكبر وأهم وأرقى الشوارع بالعاصمة الاقتصادية إلى مكب للنفايات بسبب المخلفات التي يتركونها ورائهم بعد نهاية عملية البيع والشراء.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن الأزقة المحيطة بشارع محمد الخامس، تضم العشرات من الباعة المتجولين الذين تزايد عددهم خلال شهر رمضان خصوصا مع اقتراب مناسبة عيد الفطر، وهو ما تسبب في تجمع كمية مهمة من "الأزبال" عبارة عن مخلفات عمليات البيع والشراء.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية، قامت أخيرا، بحملة لتحرير الملك العمومي بشارع محمد الخامس و "البرانس"، إلا أن الباعة المتجولين، ومباشرة بعد حلول شهر رمضان المبارك، اختاروا العودة بكثافة لاستغلال انتعاش حركة البيع والشراء خلال هذا الشهر .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شارع محمد الخامسء الأزبال نفايات

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