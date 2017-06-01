120 من النزلاء المترشحين الأحرار حصلوا على شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 ﻿

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مجموع النزلاء المترشحين الأحرار الذين نجحوا في الحصول على شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغ 120 نزيلا، وهو ما يعادل نسبة نجاح بلغت 18,92

"شوف تيفي"+"و م ع"



أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مجموع النزلاء المترشحين الأحرار الذين نجحوا في الحصول على شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغ 120 نزيلا، وهو ما يعادل نسبة نجاح بلغت 18,92 بالمائة.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ أن نسبة النجاح هذه تفوق النسبة الوطنية للناجحين من بين المترشحين الأحرار، والتي لا تتجاوز 18,17 بالمائة وفق معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المصدر نفسه أن عدد الناجحين بميزة حسن ومستحسن بلغ 26 نزيلا، مما يشكل نسبة تقدر بـ21,66 بالمائة من مجموع الناجحين، علما أن عدد النزلاء الذين منحت لهم فرصة المشاركة في الدورة الاستدراكية قد بلغ 202 سجينا.

وذكرت المندوبية بأن عدد النزلاء المترشحين الأحرار لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 قد بلغ ما مجموعه 713 مترشحا، حيث بلغت نسبة النزلاء الذين اجتازوا فعليا الامتحانات 88,92 بالمائة من مجموع المترشحين.



