مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته ﻿

"شوف تيفي"
تداولت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل من خلاله بأن شخصا، قام بالاعتداء على ولي عهد السعودية الجديد الأمير محمد بن سلمان خلال مبايعته.
وحسب وسائل إعلام سعودية، يومه الخميس، فإن نشطاء، تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدته 7 ثواني، يظهر أحد المبايعين وهو يتحدث إلى ولي العهد الجديد قبل تدخل الأمن لإبعاده، موضحين أن تلاسنا وقع بين الأمير والمبايع وهو ما استوجب تدخل الأمن.
وكشف المصادر ذاتها عن حقيقة الفيديو ومضمونه، موضحة أن الفيديو الحقيقي تبلغ مدته 22 ثانية، ظهر خلاله مواطن يتحدث في أمور شخصية بعد أن سلم لولي العهد بعض الأوراق، قبل أن يقوم بتقبيل رأس الأمير محمد بن سلمان، ويبايعه.
تجدر الإشارة إلى أن السعوديين، بايعوا ليلة الأربعاء الخميس، الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عقب صلاة تراويح في قصر الصفا بمكة المكرمة.
pic.twitter.com/ZjvWjLJalIالحسابات الحاقده الي استغلوا جزء من هذا الفيديو وقالوا محاولة اعتداء على #ولي_العهد— محبو محمد بن سلمان (@prince0ksa) 22 juin 2017
اقول موتوا بقهركم
الفيديو كامل
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.