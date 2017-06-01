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مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته

بتاريــخ : 22 يونيو 2017 / 17:45 مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته | دولي
مثير وبالفيديو..هذه هي حقيقة تعرض ولي عهد السعودية الجديد لاعتداء أثناء مبايعته
تداولت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل من خلاله بأن شخصا، قام بالاعتداء على ولي عهد السعودية الجديد الأمير محمد بن سلمان خلال مبايعته.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قيل من خلاله بأن شخصا، قام بالاعتداء على ولي عهد السعودية الجديد الأمير محمد بن سلمان خلال مبايعته.

وحسب وسائل إعلام سعودية، يومه الخميس، فإن نشطاء، تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مدته 7 ثواني، يظهر أحد المبايعين وهو يتحدث إلى ولي العهد الجديد قبل تدخل الأمن لإبعاده، موضحين أن تلاسنا وقع بين الأمير والمبايع وهو ما استوجب تدخل الأمن.


وكشف المصادر ذاتها عن حقيقة الفيديو ومضمونه، موضحة أن الفيديو الحقيقي تبلغ مدته 22 ثانية، ظهر خلاله مواطن يتحدث في أمور شخصية بعد أن سلم لولي العهد بعض الأوراق، قبل أن يقوم بتقبيل رأس الأمير محمد بن سلمان، ويبايعه.

تجدر الإشارة إلى أن السعوديين، بايعوا ليلة الأربعاء الخميس، الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد عقب صلاة تراويح في قصر الصفا بمكة المكرمة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ولي العهد الصفحات السعودية الأمير سلمان مواقع التواصل الاجتماعي

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